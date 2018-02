Vila Nova vira e abre crise no Sport A equipe do Vila Nova manteve os 100% de aproveitamento em casa e venceu o Sport Recife, por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a quinta vitória dos goianos diante de seus torcedores e o resultado pode derrubar o técnico do Sport, Luiz Carlos Ferreira. Ele deve ser substituído por Heriberto Cunha. O time pernambucano ainda saiu na frente aos 41 minutos, com Jean Carlos, de cabeça. A virada do Vila aconteceu no segundo tempo, com Sérgio Müller, de pênalti, aos 18, e Róbson aos 20 minutos. A vitória colocou o Vila Nova, com 17 pontos, em quarto lugar. O Sport permaneceu com 11 pontos, em 16º. No final do jogo, o técnico Ferreira, conhecido como "Rei do Acesso" foi indagado sobre sua eventual saída. E não perdeu a pose. "Lembro aqui uma frase do brilhante jornalista Armando Nogueira: o passado eu controlo, mas o destino decide meu futuro. Sou um técnico com história e não vou me abater com nada. Mudanças são coisas normais no futebol".