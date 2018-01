Vila Nova vira e derrota o Botafogo Parecia um baile anunciado. Mas o Botafogo, franco-favorito no jogo de estréia na Série B, foi surpreendido por uma virada do Vila Nova, que precisou de apenas 1 minuto de jogo para vencer por 2x1. A partida, que teve 9.733 pagantes, foi disputada na noite deste sábado, no estádio Serra Dourada. Os gols foram marcados por Fábio, no primeiro tempo, e por Jean Carlo e Mirandinha, ambos no segundo tempo. "Nós pensamos assim", disse o atacante Jean Carlo. "Se o Vila jogar bem o segundo tempo nós vamos vencer este jogo, mesmo que o adversário seja o Botafogo", disse ele. Cada jogador do time ganhou um bicho de R$ 400 pela vitória. O Botafogo começou jogando solto e aproveitando as falhas do meio-campo do Vila para avançar. Desperdiçou boas chances com Túlio, aos 6 minutos e Camárcio, aos 11 minutos. Fez 1x0 aos 30 minutos após jogada iniciada entre Túlio e Fernando, que lançou Fábio. O atacante abriu espaço na zaga e bateu rasteiro para superar o goleiro Silva. No segundo tempo, Ivair Cenci mudou o perfil do Vila. Trocou o meia Joel pelo atacante Mirandinha, avançou o meio-campo e em 1 minuto anulou o adversário. Jean Carlo empatou, aos 4 minutos, cobrando pênalti após toque de mão de Cleiton. Mirandinha virou para 2x1, aos 5 minutos, em veloz jogada de contra-ataque de Adriano. "A gente esperava muita luta", justificou Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo. "Estamos conscientes que para conseguir o nosso espaço e voltar para a divisão principal será preciso lutar muito", disse ele. Agora, o Vila Nova enfrenta o América (MG), sábado, dia 3, às 16 horas no estádio Independência, em Belo Horizonte. E o Botafogo joga contra o Avaí (SC) às 15 horas de domingo (4), no Caio Martins, em Niterói. Ficha Técnica Vila Nova: Silva, Pedro Ayub (Leonard), Moisés, Nei e Cleiton; Batata, Alex Lopes, Souza e Joel (Mirandinha); Jean Carlo (Fábio Bahia) e Adriano. Técnico: Ivair Cenci Botafogo: Max, Rodrigo Fernandes (Leandrão), Sandro, Gilmar e Renatinho; Túlio, Fernando (Daniel), Almir (Jedeil) e Camacho; Valdo e Fábio. Técnico: Levir Culpi Gols: Fábio, aos 30 minutos do primeiro tempo; Jean Carlo, aos 4 minutos, e Mirandinha, aos 5 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho DF) Cartões amarelos: Batata, Joel, Camacho e Leonard. Renda: R$ 83.705,00 Público: 9.733 pagantes Local: Estádio Serra Dourada (GO).