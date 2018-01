Vilão na Copa do Brasil, Edmundo pode ir para os EUA O pênalti perdido pelo atacante Edmundo, de 36 anos, nesta quinta à noite, que custou a vaga na Copa do Brasil, pode facilitar a saída do jogador para o futebol americano. Ele mesmo pode decidir ir embora, dependendo da reação da torcida depois do vexame diante do Ipatinga. A diretoria do Palmeiras confirmou ontem que o jogador já procurou os dirigentes do clube para informar que o NY Red Bulls, dos EUA, está interessado em contar com ele na Major League Soccer (MLS). O time da liga americana é dirigido pelo ex-técnico da seleção norte-americana, Bruce Arena. ?Não recebemos nada oficial, mas existe a sondagem. O Edmundo foi procurado, mas ele ainda não disse se está interessado ou não na oferta, as conversas ainda estão num nível bem ?light??, disse o gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio. Edmundo, que começou o jogo de ontem no banco de reservas, teria pedido salários de US$ 80 mil (R$ 162 mil) e um contrato de dois anos com o time americano. Um empresário ligado ao jogador estaria negociando diretamente com o Red Bulls. Em princípio, dinheiro não é problema para o time americano. A equipe pertence ao magnata do ramo de bebidas Dietrich Mateschitz, dono de duas equipes de Fórmula 1. Outro brasileiro já esteve nos planos do Red Bulls, que chegou a sondar a contratação do atacante Ronaldo, hoje no Milan, após a Copa do Mundo da Alemanha. A temporada 2007 da Major League Soccer começa neste domingo. No site do clube na internet, no entanto, não há nenhuma referência a Edmundo. O grande astro da equipe é Claudio Reyna, titular da Seleção Americana na Copa passada e com passagens por Manchester City e Sunderland, da Inglaterra. Na quarta-feira, quando saía para os vestiários após o último treino antes da partida contra o Ipatinga, Edmundo apenas deu um sorriso amarelo, de quem não quer se prolongar no assunto, quando perguntado se iria jogar nos EUA. O diretor de futebol do Verdão, Savério Orlandi, não descarta a liberação do atacante. ?A diretoria vai analisar a situação do clube e a carreira do jogador. Se for um contrato vantajoso, não vamos colocar dificuldades. Podemos até liberá-lo antecipadamente? disse Orlandi, em entrevista à rádio Jovem Pan. Um dos destaque do time na temporada, Edmundo é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 11 gols, atrás de Somália, do São Caetano, que tem 12.