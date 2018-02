Vilar, do Barueri, é o primeiro técnico a cair no Paulistão Depois de três rodadas, caiu o primeiro técnico do Campeonato Paulista. É Marcelo Vilar, do Grêmio Barueri, que desde a manhã desta sexta-feira já é comandado por Sérgio Soares. A sua estréia vai acontecer diante do Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, no Palestra Itália. A direção de um dos caçulas do Paulistão optou pela troca após sofrer três derrotas consecutivas - para Santos, Paulista e Guaratinguetá. Curiosamente, Soares esteve à frente do Grêmio Barueri no Campeonato Brasileiro da Série C. Nas últimas rodadas ele acabou substituído por Vilar, que garantiu o acesso do time para a Série B. Como conhece vários jogadores do grupo, Soares ganhou a preferência dos dirigentes. O novo treinador foi apresentado ao grupo pelo diretor de futebol Pedro Alcazar Neto. E rapidamente levou os jogadores para o Estádio da Vila Porto, onde realizou um treino tático. Junto com Sérgio Soares chega também Betinho, que exercerá a função de auxiliar técnico. A sua primeira missão é segurar o Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento até o momento, com três vitórias.