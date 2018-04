Villa desfalcará o Barcelona contra o Malaga

Villa marcou dois gols na vitória de quinta-feira por 5 x 0 sobre o Córdoba, da segunda divisão, pela Copa do Rei no Nou Camp, avançando para as quartas-de-final com o placar agregado de 7 x 0, mas foi substituído perto do fim após puxar a parte traseira de sua perna direita.

"David Villa está fora do último jogo da primeira metade da temporada," disse o Barça em seu site na Internet.

"O atacante asturiano informou que sentiu um certo desconforto durante o treino desta tarde," afirmou o clube, acrescentando que não está claro quanto tempo ele ficará fora de ação.

Após retornar de uma fratura na perna que o deixou fora da segunda metade da última temporada, Villa começou apenas seis das 13 partidas em que participou no Campeonato Espanhol e apenas um jogo na Liga dos Campeões.

O atacante, de 31 anos, campeão e artilheiro da Copa do Mundo e da Eurocopa pela Espanha, compete por uma vaga na frente ao lado de Lionel Messi, com Pedro and Alexis Sanchez.

(Reportagem de Iain Rogers)