Villa faz dois, mas Valencia cede empate em casa

No confronto, o Sporting Gijón surpreendeu ao abrir o placar logo aos sete minutos, com um gol de Barral. Porém, o Valencia reagiu e empatou com Villa, aos 24 minutos. Na etapa final, Villa voltou a deixar a sua marca e virou o jogo para o Valencia aos 15 minutos. Mas, quando a vitória parecia certa para a equipe da casa, Gregory garantiu o 2 a 2 no placar aos 41 minutos.

Com os dois gols marcados neste domingo, Villa ficou empatado com o português Cristiano Ronaldo no topo da artilharia do Campeonato Espanhol, com quatro gols cada um. Ibrahimovic e Messi, do Barcelona, e Soldado, do Getafe, estão logo atrás, com três gols cada um.