Villa supera lesão e voltará ao Barcelona após 3 jogos

O jogador já havia participado do treino da última segunda-feira, depois de ter ficado fora das três últimas partidas da equipe catalã por causa de uma lesão muscular na perna direita, sofrida no último dia 10, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Córdoba. Ele não enfrentou justamente o Málaga em duas ocasiões - no duelo de ida da Copa do Rei e em jogo pelo Campeonato Espanhol - e também foi desfalque no confronto diante da Real Sociedad.

Agora com Villa à disposição, o Barcelona espera retomar o grande momento que vinha tendo no Campeonato Espanhol até sofrer uma inesperada derrota para a Real Sociedad, de virada, por 3 a 2, no último sábado. Além disso, o time apenas empatou por 2 a 2 com o Málaga, na partida de ida da Copa do Rei, e agora será obrigado a buscar a vitória fora de casa.

Villa marcou dez gols pelo Barcelona nesta temporada do futebol europeu, depois de ter retornado ao time após um longo período afastado por causa de uma fratura sofrida em dezembro de 2011, no Mundial de Clubes da Fifa.