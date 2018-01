Villareal ganha e é o 3.º na Espanha O Villareal assumiu provisoriamente a 3.ª colocação na classificação do Campeonato Espanhol neste sábado ao vencer o Athletic de Bilbao por 3 a 1 (gols de José Mari - 2 - e Forlán, com Ezquerro descontando). Com esta vitória, o Villareal chega aos 50 pontos, dois a mais que o Betis, que joga neste domingo contra o Barcelona. Os outros dois jogos deste sábado foram: Real Sociedad 2 x 0 Osasuna e Zaragoza 2 x 2 Valencia. Neste domingo serão disputados mais sete partidas. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.