Villarreal admite negociar Riquelme com Boca Juniors

O Villarreal já admite negociar o meia argentino Riquelme com o Boca Juniors. Dirigentes dos dois clubes estiveram reunidos na noite de segunda-feira, em Buenos Aires, e parecem estar perto de um acordo. Aos 28 anos, Riquelme defendeu o Boca Juniors por empréstimo no primeiro semestre, quando foi decisivo na conquista do título da Libertadores. Mas ele teve de voltar ao Villarreal, onde não é aproveitado pelo técnico chileno Manuel Pellegrini. Assim, ele está sem jogar neste segundo semestre, esperando uma oportunidade para sair do Villarreal. E o Boca Juniors parece disposto a fazer qualquer sacrifício para resgatar seu ídolo de volta. O clube argentino estaria oferecendo US$ 12 milhões (cerca de R$ 22 milhões) por Riquelme. "Acho que agora é possível", revelou o diretor do Villarreal, José Manuel Llaneza, após a reunião de segunda-feira em Buenos Aires. "A situação se resolverá com a boa vontade das três partes." Segundo o vice-presidente do Boca, Pedro Pompilio, o contrato oferecido para Riquelme é por três anos, com início no dia 30 de novembro. Assim, ele poderia defender o time já no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Apesar de não estar sendo aproveitado no Villarreal, Riquelme continua presente nas convocações do técnico Alfio Basile para a seleção argentina que disputa as Eliminatórias da Copa de 2010. Ele, inclusive, é o artilheiro da competição, com quatro gols marcados nas três primeiras rodadas.