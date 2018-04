Villarreal anuncia demissão do técnico Ernesto Valverde

A equipe, do brasileiro Nilmar, está na nona colocação no nacional, com 26 pontos, e venceu apenas sete partidas em 20 rodadas disputadas até o momento. Nos últimos cinco jogos, conseguiu apenas uma vitória. No início da competição, o time chegou a ocupar a lanterna por algumas rodadas.

Valverde é o sexto treinador a ser dispensado no Espanhol. Antes dele foram demitidos Abel Resino (Atlético de Madrid), Juan Carlos Mandía (Racing Santander), Marcelino García Toral (Zaragoza), Hugo Sánchez e José Angel Ziganda (Xerez).