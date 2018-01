Villarreal busca uma vaga na Liga O Villarreal está no lucro no Campeonato Espanhol. A equipe, modesta e de pouca tradição, é uma das surpresas da temporada de 2000/2001. Com 35 pontos, está na briga até para conseguir vaga para a próxima Liga dos Campeões, em que seu país terá direito a quatro representantes. Para não perder o embalo, planeja ir para cima do Valladolid, na partida deste domingo à tarde, em casa, pela 23ª rodada. A opção de gol do Villarreal é Martin Palermo. O artilheiro argentino chegou ao clube há menos de um mês e já se transformou no astro da equipe. Na semana passada, marcou seu primeiro gol, na vitória de 3 a 1 sobre o Oviedo. Valladolid faz campanha mais modesta, porém derrotou o Las Palmas por 1 a 0, na rodada anterior, tem 29 pontos e alguma pretensão de chegar à Copa da Uefa. Objetivo ousado não falta também ao Mallorca, 35 pontos e nove vitórias até agora. A estratégia da diretoria inclui vaga na Liga dos Campeões e a conquista do maior número possível de pontos em casa. A oportunidade deste domingo é contra o Athletic Bilbao, 30 pontos e em posição apenas intermediária. O Osasuna, 17 pontos e na lanterna, se contenta se conseguir permanecer na Primeira Divisão. Para tanto, não pode sequer empatar contra o Alavés (30 pontos), em seu campo. Os demais jogos deste domingo: Celta (27) x Rayo Vallecano (32), Numancia (20) x Málaga (28), Real Sociedad (18) x Espanyol (30) e Zaragoza (27) x Oviedo (27).