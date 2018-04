Villarreal derrota La Coruña por 3 a 0 e sobe para 5º no Espanhol

Embalado na temporada, o Villarreal deu poucas chances ao La Coruña neste domingo e venceu por 3 a 0, diante de sua torcida, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Foi o sétimo triunfo consecutivo do time na temporada - o quarto no Nacional -, levando em conta também os resultados na Copa do Rei e na Liga Europa.

Com mais este triunfo, o Villarreal subiu para a provisória quinta colocação do Espanhol. Tem os mesmos 30 pontos do Sevilla, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A subida deixa o Villarreal mais perto dos líderes do campeonato e da zona de classificação para os torneios europeus. Já o La Coruña ocupa apenas a 17ª colocação, com 13 pontos.

Empurrado pela torcida, o Villarreal não teve dificuldade para abrir o placar neste domingo, 21. O mexicano Jonathan dos Santos mandou para as redes logo aos 10 minutos de partida. Em vantagem, o time anfitrião desacelerou na etapa inicial e só confirmou a vitória com os gols do jovem argentino Luciano Dario Vietto aos 23 e aos 28 minutos.

A rodada do Espanhol conta com mais três jogos neste domingo: Granada x Getafe, Elche x Málaga e Athletic Bilbao x Atlético de Madrid.