Villarreal derrota o campeão Valencia Nesta sexta-feira, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Espanhol, o campeão Valencia perdeu fora de casa para o Villarreal, por 2 a 1. Quarta-feira, em Gotemburgo, o time de Valência decidirá o título da Copa da Uefa com o Olympique de Marselha. A atração deste sábado será o clássico galego entre Deportivo e Celta, em La Coruña. O time da casa apenas cumprirá tabela, porque já garantiu a quarta posição do campeonato e a vaga na Liga dos Campeões, mas quer a vitória para deixar o Celta mais perto do rebaixamento. A outra partida reunirá Betis e Valladolid. Jogos de domingo: Albacete x Sevilla; Barcelona x Racing; Murcia x Real Madrid; Osasuna x Athletic de Bilbao; Mallorca x Espanyol; Real Sociedad x Málaga. Morte - O futebol espanhol perdeu nesta sexta-feira um de seus personagens mais polêmicos: aos 71 anos, morreu Jesus Gil y Gil, acionista majoritário e ex-presidente do Atlético de Madrid. O enterro será neste sábado e por isso, a partida entre Atlético e Zaragoza foi adiada para domingo. Gil sofreu um derrame cerebral domingo à tarde e passou cinco dias internado na Clínica Cemtro, em Madri. "Fizemos todo o possível para reanimá-lo, mas infelizmente não foi possível. Desde hoje cedo sabíamos que seria muito difícil prolongar a sua vida", disse o médico Mariano Malillos. Jesus Gil foi presidente do Atlético por 16 anos. Sua gestão foi marcada por contratações ousadas - passaram pelo clube estrelas como o brasileiro Juninho Paulista, o italiano Vieri, o holandês Hasselbaink e o português Futre -, pela pouca paciência que tinha com os treinadores (o time chegou a ter seis em uma temporada) e por denúncias de irregularidades administrativas. Seu melhor momento foi na temporada 95/96, quando o Atlético ganhou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. O pior foi na temporada 99/2000, quando o time foi rebaixado. A família real da Espanha e os dirigentes dos principais clubes do país enviaram telegramas de condolências para os familiares de Jesus Gil y Gil.