Villarreal derrota Racing e continua reação no Espanhol

Na partida em Castellón, o placar só foi aberto no segundo tempo. Mesmo com o Racing lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Villarreal fez 1 a 0 aos cinco minutos da etapa final, em gol marcado pelo artilheiro Llorente. O marcador foi ampliado aos 27, com o italiano Rossi. O atacante Nilmar, que começou no banco de reservas, entrou logo depois, aos 32.

Ainda neste domingo pela 15.ª rodada do Espanhol, o Valladolid contou com um gol do zagueiro brasileiro Nivaldo para vencer o Sporting Gijón por 2 a 1, em casa. A vitória deixou o time em 11.º, somando 16 pontos, enquanto o Sporting aparece logo acima na tabela, com 20 pontos. Já o Espanyol ganhou do Almería por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento.

O Mallorca, por sua vez, era o único time na abertura da rodada deste domingo que brigava pelas primeiras posições. Com a possibilidade de tirar até a terceira colocação do Sevilla, o time decepcionou e perdeu por 2 a 1 para o Málaga, permanecendo com 27 pontos, no quinto lugar. Já o time vencedor deixou a vice-lanterna, mas ainda permanece na área de descenso.