Villarreal e Betis se garantem na Liga Villarreal e Betis conquistaram neste domingo, depois da última rodada, as duas últimas vagas da Espanha para a próxima edição da Liga dos Campeões. Na ponta de baixo da tabela, o Levante se deu mal e caiu para a Segunda Divisão junto com o Numancia e o Albacete. O Villarreal goleou em casa o Levante por 4 a 1 e terminou a competição em terceiro lugar, com 65 pontos. O Betis ficou em quarto, com 62, após empatar fora de casa com o Mallorca por 1 a 1. As duas equipes terão de jogar uma fase preliminar do torneio europeu. Os resultados dos outros jogos deste domingo foram: Racing Santander 1 x 0 Albacete, Atlético de Madrid 2 x 2 Getafe, Espanyol 2 x 0 Athletic Bilbao, Numancia 1 x 1 La Coruña, Sevilla 0 x 2 Málaga e Valencia 1 x 0 Osasuña.