Villarreal empata com Almeria e perde chance de liderar Espanhol O Villarreal desperdiçou sua chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol ao empatar em 1 x 1 com o recém-promovido Almeria neste domingo. O líder Real Madrid havia empatado em 1 x 1 com o Real Murcia, no sábado, e deixou a porta aberta para seu adversário lhe tomar o primeiro lugar. O Villarreal parecia estar no caminho certo quando o atacante turco Nihat Kahveci abriu o placar aos 14 minutos de partida. No entanto, o Almeria, que não havia marcado sequer um gol em seus quatro jogos anteriores, empatou com o ex-atacante do time juvenil do Real, Álvaro Negredo, logo no início do segundo tempo. O Real permanece em primeiro com 29 pontos, um à frente do Villarreal e dois à frente de seu arqui-rival Barcelona, que derrotou o Recreativo Huelva por 3 x 0 no Nou Camp, no sábado. O Espanyol subiu para a quarta colocação com 25 pontos após a vitória por 2 x 1 sobre o Osasuna e está à frente do quinto colocado Atlético de Madri e do sexto Valencia, ambos os times com 24 pontos. O Atlético precisou de um gol contra no último minuto de Pedro Lopez, do Valladolid, para assegurar a vitória por 4 x 3 com dez jogadores em campo. O lanterninha Levante sobreviveu a outro emocionante jogo de sete gols e derrotou o Real Bétis por 4 x 3 em casa, colocando mais pressão sobre o técnico Hector Cuper. O Deportivo La Coruña saiu de uma desvantagem de dois gols e empatou em 2 x 2 com o Athletic de Bilbao, com um gol de cabeça do atacante uruguaio Sebastian Taborda no último minuto.