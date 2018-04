Villarreal empata e Real mantém a liderança do Espanhol

O Villarreal desperdiçou uma grande oportunidade de alcançar a liderança do Campeonato Espanhol, pois empatou em 1 a 1 com o Almería, na noite deste domingo, e ficou a um ponto do líder Real Madrid. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O empate de 1 a 1 do time de Madri com o Múrcia e o tropeço do Villarreal, assim como o triunfo de 3 a 0 do Barcelona sobre o Recreativo fazem com que os três primeiros colocados estejam muito próximos na classificação após 13 rodadas disputadas. O Villarreal permaneceu como líder do Espanhol por pouco mais de meia hora, quando o turco Nihat marcou aos 14 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o Almería não se entregou e empatou aos 8 da etapa final com Negredo. Já o líder Real Madrid contou com um gol do atacante brasileiro Robinho, mas não passou do empate de 1 a 1 com o Múrcia no último sábado. O time de Madri abriu o marcador com um gol de cabeça do brasileiro Robinho. Porém, aos 4 minutos do segundo tempo De Lucas deixou tudo igual ao fazer de cabeça após cobrança de escanteio. Já o Barça deixou para trás a confusão causada pelas polêmicas declarações de Edmílson sobre "ovelhas negras" no vestuário e bateu o Múrcia por 3 a 0. A vitória da equipe catalã foi garantida apenas no segundo tempo. O zagueiro argentino Milito abriu o placar com gol de cabeça aos 19 minutos do segundo tempo após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, o jovem atacante Bojan fez o segundo do Barça após receber passe do francês Henry. O terceiro gol do Barcelona saiu aos 36 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti do atacante argentino Messi. Quem também triunfou foi o Espanyol, que não tira o pé do acelerador e já ocupa uma merecida quarta posição após a vitória fora de casa de 2 a 1 sobre o Osasuna, que cai para a antepenúltima posição. Ángel e Valdo garantiram o triunfo do Espanyol ainda no primeiro tempo, enquanto Portillo descontou para o Osasuna na etapa final. Já o Racing continua deslumbrando e bateu o Valencia por 1 a 0 com um gol de cabeça de Jorge López para somar oito rodadas sem derrota. Quem não frustrou sua torcida foi o Atlético de Madri, que bateu o Valladolid por 4 a 3 no estádio Vicente Calderón. O português Maniche abriu o placar para o time de Madri aos dois minutos, mas o Valladolid virou com gols de Víctor e Sisi. No entanto, a estrela do argentino Maxi Rodríguez brilhou e ele fez dois gols fundamentais. Porém, o Valladolid empatou com Llorente. Já nos acréscimos do segundo tempo, Forlán cruzou para a área adversária e o goleiro Pedro López marcou contra para benefício do Atlético. Situação delicada vive o Sevilla, que acabou derrotado por 2 a 1 pelo Mallorca. Ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, o Mallorca abriu o marcador com o atacante argentino Ibagaza. Aos 38 minutos da etapa inicial, a equipe visitante chegou a seu segundo gol com um chute de Varela. O Sevilla ainda conseguiu descontar apenas aos 5 minutos do segundo tempo com um gol do atacante Kanouté, mas o Mallorca segurou seu triunfo. Encerrando a rodada Athletic e La Coruña empataram em 2 a 2, o lanterna Levante bateu o Bétis por 4 a 3 e Zaragoza e Getafe ficaram no 1 a 1.