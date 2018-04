Villarreal empata e Sevilla perde em casa para o Porto

O técnico do Villarreal, Juan Carlos Garrido, disse que seus jogadores colocaram na cabeça que seria um jogo complicado.

"Fizemos uma partida equilibrada na defesa e no ataque. O Napoli está em boa fase e conseguimos parar seus homens mais perigosos. Além disso, tivemos mais posse de bola", disse Garrido no site do clube.

Em outra partida com presença espanhola, o Sevilla não evitou a derrota em seu estádio. O Porto abriu o placar através de Rolando aos 13 minutos do segundo tempo, mas os anfitriões empataram logo depois com um gol de Kanouté.

Quando restavam cinco minutos para o final, Guarín garantiu a vitória dos portugueses.

Jogando fora de casa, o Liverpool empatou sem gols com o Sparta Praga.

(Por Brian Homewood)