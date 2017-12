Villarreal ganha e abre vantagem na luta pelo 4º lugar no Espanhol

A briga pelo título do Campeonato Espanhol está entre os três grandes do país - Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid -, mas a disputa pela quarta colocação, que vale vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, também está quente. Nela, o Villarreal abriu boa vantagem neste domingo ao derrotar o La Coruña por 2 a 1, na Galícia, com um gol de pênalti no último lance do jogo, válido pela 18.ª rodada.

Faltando apenas mais uma jornada para o final do primeiro turno, o Villarreal chegou aos 36 pontos e abriu cinco de vantagem para o Celta, que no último sábado foi batido pelo Málaga. Antes do Natal, o time amarelo estava atrás do rival na tabela de classificação, mas ganhou duas vezes e se aproveitou de dois tropeços do time de Vigo para abrir vantagem.

Em campo, mais uma vez o destaque foi o meia e capitão Bruno Soriano. Na última quinta-feira, no último dia de 2015, marcou de falta o gol da vitória sobre o Valencia. Neste domingo, anotou os dois do Villarreal - o segundo em cobrança de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo - contra o La Coruña. O time da Galícia, que empatou com Luis Alberto, é o sétimo colocado com 27 pontos.

Em outro jogo deste domingo, o Athletic Bilbao desperdiçou a chance de encostar no Celta. Esteve na frente no placar por duas vezes, mas ficou no empate em casa com o Las Palmas por 2 a 2. Com 28 pontos, está em quinto lugar, enquanto que a equipe das Ilhas Canárias segue na luta contra o rebaixamento - é a 15.ª colocada com 17 pontos, dois a mais que Sporting Gijón e Rayo Vallecano, que abrem a zona da degola.