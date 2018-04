Villarreal marca aos 46, bate Liverpool e fica em vantagem na Liga Europa

A bola entrou naquele que foi apenas o quinto chute na direção do gol durante todo o jogo, o terceiro do Villarreal. Mas isso não significa que a partida não tenha sido movimentada. No segundo tempo, cada time colocou uma bola na trave.

A primeira etapa havia sido equilibrada, ainda que com poucas chances reais de gol. O lance de maior destaque foi uma batida colocada de Soldado, cheia de curva, que passou raspando a trave. Philippe Coutinho também teve uma oportunidade, desperdiçada com um chute forte. O brasileiro, entretanto, saiu no intervalo.

O segundo tempo começou melhor e, logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, Bakambu cabeceou na trave e perdeu ótima chance para os donos da casa. Aos 20, foi a vez de o brasileiro Roberto Firmino acertar o pé do poste, depois de grande defesa de Asenjo.

No finalzinho, a partida cresceu em emoção. Aos 42, Bakambu já partia para a comemoração depois de uma batida colocada, com o pé esquerdo, quando viu Mignolet se esticar todo para, com a ponta dos dedos, impedir o time da casa de abrir o placar. Na resposta, um minuto depois, Alberto Moreno invadiu a área e bateu forte, muito perto do ângulo, mas para fora.

O gol que decidiu a partida saiu aos 46. Soriano deu ótimo lançamento e encontrou Denis Suárez nas costas de Kolo Touré. O atacante, cara a cara com o goleiro, foi inteligente e rolou para Adrián mandar para o gol vazio.

A vitória foi a sétima em casa do Villarreal na atual edição da Liga Europa, em sete jogos. Após eliminar Bayer Leverkusen e Napoli, o time espanhol vai à Inglaterra quinta-feira que vem precisando de um empate. Se perder por 2 a 1, 3 a 2, ou qualquer diferença de um gol que não seja 1 a 0, também se classifica.