Nesta temporada, Ruben defendeu Villarreal B na segunda divisão espanhola e marcou nove gols. Os detalhes financeiros da transação não foram confirmados, mas o Wigan teria desembolsado 7 milhões de libras para contratar o jogador argentino.

Ruben disse ao site oficial do Villarreal nesta terça-feira que está ansioso para trabalhar no Wigan com Roberto Martinez, que "é um grande técnico e um bom time".