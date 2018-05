Villarreal perde fora de casa e continua longe do G-4 no Espanhol

MÁLAGA - Em jogo isolado válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal foi derrotado por 2 a 0 pelo Málaga, nesta segunda-feira, fora de casa, e se manteve distante do G-4. O resultado deixou a equipe estacionada nos 52 pontos, na sétima colocação, sendo que o Athletic Bilbao, quarto colocado, já tem 62.

Assim, com quatro partidas a disputar nesta reta final da competição, o Villarreal terá de se contentar mesmo pela briga por uma vaga na Liga Europa, objetivo mais palpável neste momento por meio da competição nacional. O sonho da briga por um lugar na Liga dos Campeões, neste momento, se tornou ainda mais utópico.

Já o Málaga, que venceu o duelo desta segunda-feira com um gol de Roque Santa Cruz, já no início do primeiro tempo, e outro de Sergi Darder, no começo da etapa final, chegou aos 41 pontos e assumiu a décima colocação. Com a mesma pontuação, o Espanyol ocupa o nono posto da tabela.

Caso tivesse vencido o Málaga, o Villarreal teria assumido nesta segunda-feira a sexta posição do Campeonato Espanhol, hoje nas mãos da Real Sociedad, que tem 54 pontos e continua forte candidato a conquistar uma vaga na Liga Europa.