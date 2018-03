Villarreal quer surpreender Valencia O surpreendente Villarreal recebe o Valencia, no Estádio El Madrigal, no primeiro jogo das semifinais da Copa da Uefa, sonhando com o título em sua primeira participação em uma copa européia. O ?submarino amarelo?, como é chamado pela imprensa espanhola, está embalado pois eliminou rivais tradicionais, como o turco Galatasaray, a Roma (ITA) e o Celtic (ESC). Para a confronto espanhol, o Valencia não terá o argentino Pablo Aimar, contundido. Na outra semifinal, o Newcastle recebe o Olympique de Marselha, no St. James Park. Os times têm desfalques: os franceses não contarão com o egípcio Mido, e os ingleses, com Bellamy e Jenas, todos lesionados. Os jogos de volta serão dia 28 e a final, dia 19 de maio, em Gotemburgo.