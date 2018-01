Villarreal renova contrato com Riquelme Destaque da seleção argentina na vitória sobre o Brasil, quarta-feira à noite, em Buenos Aires, o meia Riquelme acertou nesta quinta-feira um novo contrato com o Villarreal, clube espanhol que defendeu nas duas últimas temporadas. Riquelme estava emprestado pelo Barcelona, mas o Villarreal acertou a compra de 80% do seu passe por cerca de US$ 6 milhões. E assinou um novo contrato por 4 anos com o jogador argentino de 26 anos. Com ele, o clube espanhol espera passar da fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, que disputará na próxima temporada.