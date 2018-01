Villarreal se aproxima dos líderes Com uma vitória em casa, neste domingo, o Villarreal se aproximou dos líderes do Campeonato Espanhol e entrou de vez na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. A equipe do argentino Palermo, que não marcou desta vez, derrotou o Valladolid por 2 a 1 e chegou aos 38 pontos, dois a menos do que o Barcelona, que está em quarto lugar. O líder é o Real Madrid, com 51. Mais cinco partidas foram disputadas neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol: Real Sociedad 2 x 1 Español, Osasuña 0 x 1 Alavés, Celta de Vigo 1 x 1 Rayo Vallecano, Zaragoza 5 x 2 Oviedo e Numancia 3 x 2 Malaga. A classificação do Campeonato Espanhol é a seguinte: 1º Real Madrid - 51 pontos 2º Deportivo La Coruña - 47 3º Valencia - 42 4º Barcelona - 40 5º Villarreal - 38 6º Mallorca - 35 7º Rayo Vallecano - 33 8º Alavés - 33 9º Las Palmas - 31 10º Zaragoza - 30 11º Español - 30 12º Athletic Bilbao - 30 13º Valladolid - 29 14º Malaga - 28 15º Celta de Vigo - 28 16º Oviedo - 27 17º Numancia - 23 18º Real Sociedad - 21 19º Racing Santander - 17 20º Osasuña - 17