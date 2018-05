Villarreal vence Betis e assume terceiro lugar no Espanhol; Celta bate Valencia

Com o tropeço do Atlético de Madrid, que foi derrotado pela Real Sociedad no sábado, o Villarreal foi aos mesmos 22 pontos do Barcelona. No entanto, o time de Messi e companhia ainda não entrou em campo na rodada, joga fora de casa contra o Sevilla neste domingo. O Real Madrid é o líder, com 27 pontos. Já o Betis aparece na 14.ª posição, com 11 pontos.

A vitória foi construída com dois golaços muito parecidos. No primeiro tempo, Manuel Trigueros abriu o placar com um chute da intermediária, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Antonio Adan, aos 22 minutos de jogo. No segundo tempo, aos nove, Roberto Soriano também mandou uma bomba de longe e deu números finais ao marcador.

Com a parada para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Campeonato Espanhol só retorna daqui a duas semanas. No próximo dia 18, o Betis recebe o Las Palmas. Já dois dias mais tarde, o Villarreal encara o Athletic Bilbao fora de casa.

OUTROS RESULTADOS - Em outro jogo já encerrado neste domingo, em Barcelona, Espanyol e Athletic Bilbao ficaram no empate por 0 a 0. Enquanto o time catalão ocupa a parte intermediária da tabela, os bascos desperdiçaram a oportunidade de entrar na zona de classificação à Liga Europa e estacionaram na sétima posição, com 17 pontos, um a menos do que a Real Sociedad.

Em Vigo, o Celta bateu o Valencia de virada por 2 a 1 e saltou para a oitava colocação na tabela do Espanhol, com 17 pontos. Daniel Parejo abriu o placar para os visitantes, mas Roncaglia e John Guidetti garantiram a vitória. Já o time valenciano segue próximo da zona do rebaixamento, com dez pontos no 15º lugar.