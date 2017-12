Villarreal vence Celta e reage no Espanhol após derrotas

Após três derrotas seguidas, o Villarreal reagiu na temporada europeia. Neste domingo, o time bateu o Celta de Vigo por 1 a 0, fora de casa, no estádio Municipal de Balaidos, em rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal vinha de dois revezes no Espanhol e um na Liga Europa.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Com o resultado positivo, o Villarreal chegou aos 24 pontos, mas segue na sexta colocação, ainda distante dos primeiros colocados. O quinto, que é o Sevilla, tem 29. E o líder Barcelona soma 39. O Celta, por sua vez, é apenas o 12º colocado, com 18 pontos.

Em busca da reação na temporada, o Villarreal anotou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. Aos 34, Pablo Fornals pulou de peixinho para cabecear para as redes, completando cruzamento da esquerda.

Aparecendo logo atrás do Villarreal na tabela, o Girona fez a lição de casa, também neste domingo. O time superou o Getafe por 1 a 0, com gol do atacante uruguaio Cristian Stuani logo aos cinco minutos de jogo.

Em sétimo lugar, o Girona soma 23 pontos, contra 20 do Getafe, que aparece na nona colocação, tentando buscar uma vaga na zona de classificação para os torneios europeus.