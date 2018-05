Villarreal vence e ganha mais fôlego no Espanhol

Capdevila, com dois gols, foi o destaque da vitória do Villarreal, que triunfou mesmo tendo dois jogadores expulsos durante o confronto.

Outro destaque na rodada deste domingo foi o Mallorca, que ganhou do Zaragoza por 4 a 1, em casa, e se manteve na sexta colocação, com 24 pontos, enquanto o adversário derrotado está logo acima da zona de rebaixamento, no 17.º posto, com apenas 12 pontos. Aduriz, com dois gols, foi o destaque do triunfo do Mallorca.

O Racing Santander, por sua vez, deu um passo para deixar a zona do descenso neste domingo ao golear o Espanyol por 4 a 0, em Barcelona. Com o feito obtido fora de casa, a equipe foi aos dez pontos, na 18.ª posição, enquanto o Espanyol é o 14.º, com 13.

Em outros dois confrontos deste domingo, o penúltimo colocado Málaga empatou com o Osasuna por 1 a 1, em casa, enquanto o Tenerife bateu o Sporting Gijón por 2 a 1, em seus domínios.