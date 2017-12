Villarreal vence e se iguala ao Real Madrid na 3ª colocação

O Villarreal venceu o Granada por 1 a 0, neste sábado, em casa, e se igualou provisoriamente ao Real Madrid na terceira posição do Campeonato Espanhol. O triunfo fez a equipe chegar aos mesmos 44 pontos no time da capital espanhola, que ainda está em vantagem nos critérios de desempate e neste domingo enfrenta o Espanyol, no Santiago Bernabéu, para voltar a se isolar no terceiro posto da tabela.

O único gol do triunfo do Villarreal foi marcado por Bruno, cobrando pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo. A derrota fez o Granada estacionar na 16ª posição, com 20 pontos, apenas dois à frente do Las Palmas, 18º e que encabeça a zona de rebaixamento. O resultado também fez o Villarreal aumentar a sua invencibilidade para nove jogos na competição nacional.

Em outro confronto encerrado há pouco pelo Espanhol, o Athletic Bilbao venceu o Getafe por 1 a 0, fora de casa, com um gol de Inaki Williams, e se garantiu na quinta posição, com 34 pontos, posto que hoje lhe garantiria uma vaga na Liga Europa. Já o Getafe é o 11º colocado, com 26 pontos.

Também neste sábado, o Málaga venceu o Eibar por 2 a 1, fora de casa, com gols de Juanpi e Roque Santa Cruz, e chegou aos 27 pontos na décima colocação. A equipe derrotada é a sétimo colocada, com 33 pontos, e não soube aproveitar o fator campo para entrar na zona de classificação para a Liga Europa.