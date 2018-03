Villarreal vence Las Palmas e segue na cola do Sevilla no Espanhol

O Villarreal fez sua parte neste domingo fora de casa, no estádio Gran Canaria, e derrotou o Las Palmas por 2 a 0, em confronto válido pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado mantém os visitantes na briga por uma vaga na Liga Europa e afundou o mandante na luta para permanecer na primeira divisão.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

+ Griezmann marca, dá assistência e Atlético de Madrid vence o Celta pelo Espanhol

+ Fiorentina homenageia Astori e vence com gol brasileiro no 1º jogo após tragédia

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Barcelona confirma acordo com Grêmio para contratação do volante Arthur

O Villarreal se manteve na sexta colocação, dentro da zona que classifica a equipe à Liga Europa, com 44 pontos, um a menos que o Sevilla, quinto colocado, e a 11 do Valencia, que abre o grupo que garante vaga na Liga dos Campeões. O Las Palmas é 18º, primeiro na zona de rebaixamento, com 20 pontos, e viu sua distância para o Levante, 17º colocado, aumentar para quatro.

O Villarreal chegou aos gols apenas no segundo tempo, por meio do colombiano Carlos Bacca, aos 22 minutos, e de Sansone, que marcou de pênalti, já nos acréscimos, para fechar o triunfo.

Na próxima rodada, o Villarreal tem um páreo duro contra o vice-líder Atlético de Madrid, que venceu o Celta por 3 a 0 neste domingo. O Las Palmas faz o duelo dos desesperados contra Deportivo La Coruña, penúltimo colocado.

No último jogo do dia, o Athletic Bilbao fez 2 a 0 no Leganés, em casa, no estádio San Mamés e ganhou duas posições na tabela, pulando da 14ª para a 12ª posição, agora com 35 pontos, ao contrário do próprio Leganés, que caiu duas colocações, e agora ocupa a 15ª posição, com 33 pontos. Raul Garcia decidiu a partida com dois gols em sete minutos no primeiro tempo.

A rodada do Campeonato Espanhol se encerra nesta segunda-feira, com o duelo entre Alavés e Betis, marcado para as 17 horas, no estádio Mendizorroza.