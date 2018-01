Villarreal vence Málaga e empurra Barcelona para o 5º lugar no Espanhol O Villarreal se manteve entre os primeiros colocados do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira ao derrotar o Málaga por 1 a 0, fora de casa. Com a vitória, o time subiu para o terceiro lugar, mas com a mesma pontuação do líder Real Madrid, e derrubou o Barcelona para o quinto lugar da tabela.