Villarreal vence o Atlético de virada O Villarreal venceu de virada o Atlético de Madri, neste domingo, por 4 x 3, graças a dois gols no fim do jogo de Nihat Kahveci. A vitória deixou o Villarreal em segundo lugar no Campeonato Espanhol, um ponto atrás do Real Madrid, que perdeu por 2 x 0 para o Sevilla, no sábado. O Barcelona pode, no entanto, superar ambas as equipes se vencer o Real Betis ainda este domingo. O Atlético de Madri começou a partida de forma agressiva, com Pablo Ibanez abrindo o placar numa perfeita cabeçada aos oito minutos do primeiro tempo. O ala português Simão Sabrosa aumentou em seguida, num chute que acertou o ângulo adversário. O Villarreal empatou a partida antes do intervalo, com o atacante italiano Giuseppe Rossi. Ele encobriu o goleiro Leo Franco, e Fabricio Fontes aproveitou um erro da defesa do Atlético para concluir na cara do gol. O atacante Maxi Rodriguez, do Atlético, perdeu uma boa chance de colocar seu time de novo em vantagem ao desperdiçar um pênalti no início da segunda etapa, mas seu compatriota Sergio Aguero fez o terceiro de cabeça aos 17 minutos -- foi o seu sétimo na temporada. No entanto, o time da casa deixou a vitória escapar ao permitir que Nihat marcasse dois gols quase seguidos, definindo o placar em 4 x 3 para o Villarreal.