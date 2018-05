Villas-Boas substitui Eriksson em time chinês e voltará a comandar Hulk

Antes badalado, o português André Villas-Boas perdeu espaço nos principais centros europeus nos últimos anos e, agora, aceitou o desafio de se transferir para o emergente futebol chinês. Nesta sexta-feira, o treinador foi apresentado como novo comandante do Shanghai SIPG, substituindo o sueco Sven-Goran Eriksson, onde reencontrará o brasileiro Hulk.

Villas-Boas e Hulk viveram juntos aquele que talvez tenha sido o auge da carreira de ambos. Na temporada 2010/2011, foram protagonistas de um Porto que encantou o continente com ótimas atuações e conquistou, naquele ano, a Liga Europa, o Campeonato Português, a Copa de Portugal e a Supercopa do país.

De lá para cá, ambos tiveram destinos diferentes, mas se encontraram novamente. Hulk seguiu no Porto por mais um ano, se estabeleceu como jogador da seleção brasileira e teve quatro boas temporadas no Zenit, da Rússia, antes de ir para a China. Já Villas-Boas fez o Chelsea desembolsar milhões para contratá-lo, mas não deu certo. Ele ainda comandou o Tottenham na Inglaterra antes de também ir para o Zenit em 2014.

Apresentado nesta sexta, o português celebrou a chegada ao time chinês. "O SIPG me garantiu que vai continuar o investimento na equipe e que eles querem encontrar minhas ambições, que são de vencer imediatamente", disse Villas-Boas. "E é óbvio que as condições econômicas também são muito animadoras aqui. Todo mundo sabe disso."

Um dos primeiros compromissos de Villas-Boas à frente do Shangai SIPG será diante de um brasileiro. Com o Campeonato Chinês já encerrado, a equipe iniciará a preparação para a Florida Cup do ano que vem, na qual enfrentará o São Paulo no torneio de mata-mata.