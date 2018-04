Villlarreal vence e dá passo importante rumo à Liga dos Campeões

O resultado positivo levou a equipe aos 60 pontos, com oito de vantagem sobre o Celta, o quinto colocado, e 12 a menos do que o Real Madrid, que aparece na terceira posição no torneio nacional.

O Getafe permanece na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 28 pontos. Faltam seis rodadas para o término do Espanhol e o Barcelona é o líder com 76 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid, com 73.

Com a bola rolando, o meio-campista espanhol Denis Suarez abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo. O placar seguiu inalterado até os 39 da etapa final, quando o atacante congolês Cedric Bakambu deu números finais ao jogo.

O Villarreal volta a campo pelo Espanhol no próximo domingo, quando visitará o Rayo Vallecano. O Getafe seguirá a batalha contra o descenso no sábado, quando receberá o Real Madrid, que vem de seis vitórias consecutivas na competição.

DISPUTA PELA LIGA EUROPA

Em outro duelo da rodada deste domingo, o Athletic Bilbao derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0, em casa, e assumiu a sexta colocação na tabela, que garante vaga na Liga Europa. Inaki Williams marcou o gol da vitória e levou o time anfitrião aos 51 pontos, três a mais do que o Sevilla, que um pouco mais cedo perdeu para o Valencia por 2 a 1.