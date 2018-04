Vilson discute com Luxemburgo e volta para Porto Alegre

De acordo com o treinador, Vilson não teve uma postura profissional no jogo-treino de quarta-feira, contra o Independiente del Valle. O zagueiro se envolveu num bate-boca com um jogador argentino e Luxemburgo optou por substituí-lo.

"Estamos nos preparando para uma Copa Libertadores, é uma série de coisas que estamos trabalhando. Começou o treinamento, o time deles tinha argentinos. Daqui a pouco ele (Vilson) começou a discutir com um cara. Eu chamei a atenção, ele não deu a mínima atenção. Imagina isso em um jogo de Libertadores", reclamou o treinador.

Segundo Luxemburgo, Vilson não aceitou a bronca e por isso foi dispensado. "Mandei o Saimon entrar e disse ao Vilson: "Se eu chamei a sua atenção, você tem que me entender. Provocação de argentino é uma preparação para o que nós vamos ter''. Chamei a atenção, mas disse que ele ia continuar. Ele ficou com a cara fechada. Eu perguntei se ele queria continuar, ele disse que não queria. Ah, não quer? Então tá. Liguei e expliquei para o Rui Costa (diretor executivo) e para o (presidente) Fábio Koff e expliquei o que havia ocorrido".

Vilson tem contrato com o Grêmio apenas até o meio do ano e sua permanência era um pedido de Luxemburgo. O treinador, porém, disse que, ao ligar para Rui Costa, soube que o advogado do jogador havia enviado dois e-mails avisando que o zagueiro só enfrentaria a LDU se tivesse o contrato renovado.

Douglas Grolli chega para ser a quarta opção de zaga de Luxemburgo depois de fazer apenas um jogo no Brasileirão do ano passado, em junho. Com a saída de Vilson, Saimon deve herdar um lugar no time titular ao lado de Cris. Bressan, recém-contratado junto ao Juventude fica como primeira opção no banco.