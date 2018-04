Vilson evita atrito com seu ex-treinador, Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO - O volante Vilson, que deve retornar de suspensão ao Palmeiras nesta quinta-feira, contra o Sporting Cristal, evitou entrar em uma polêmica com o técnico Vanderlei Luxemburgo que afirmou que o Palmeiras só se classificou porque estava em um "grupo fraco".

"Teoricamente, o grupo pode ser fraco, mas tivemos de suar muito para conseguir a classificação", disse.

Vilson foi um dos jogadores que chegaram ao Palmeiras na negociação envolvendo a ida do atacante Barcos para o Grêmio, no início do ano. Além dele, também vieram o atacante Leandro, emprestado até o final do ano, Léo Gago e Rondinelly. "Já estou adaptado. Tinha uma transição rápida e fui muito bem recebido pelos jogadores".

Vilson cumpriu dois jogos de suspensão e deverá ser titular nesta quinta - o zagueiro Henrique e o atacante Vinícius foram poupados para evitar o terceiro cartão amarelo. O Palmeiras, já classificado, precisa vencer o Sporting Cristal para ser o primeiro colocado Grupo 2 e enfrentar, teoricamente, um adversário mais fraco na próxima fase, além de decidir a vaga em casa.