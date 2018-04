Vilson passa bem após desmaiar em treino do Grêmio O zagueiro Vilson deu um susto no treino deste sábado, no gramado suplementar do Estádio Olímpico. O defensor do Grêmio desmaiou em campo logo após cobrar um lateral. Atendido pelos médicos do clube, o jogador passa bem e pode até participar do jogo com o Novo Hamburgo, neste domingo.