Vilson tem joelho operado e vai desfalcar o Palmeiras por um mês

SÃO PAULO - Depois de perder Fernando Prass, que ficará afastado por até dois meses por causa de uma lesão no ombro esquerdo, o Palmeiras confirmou uma nova baixa nesta terça-feira. O clube informou que zagueiro Vilson foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, na noite da última segunda, e desfalcará o time por um mês.

O defensor reclamou de dores em um fragmento da cartilagem do joelho após a partida diante do Ituano, contra o qual Prass acabou se machucando, no último domingo, em Itu, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

Vilson foi operado em uma unidade do Hospital São Luiz, em São Paulo, e o clube informou que a cirurgia foi bem-sucedida, sendo que o atleta já recebeu alta na manhã desta terça e começará a fazer fisioterapia nesta semana.

Operado, Vilson se tornou o mais novo desfalque confirmado do Palmeiras para o clássico deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão, assim como não poderá enfrentar o Tijuana, na próxima terça-feira, no México, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Vindo do Grêmio, Vilson foi contratado pelo Palmeiras no início desta temporada e disputou 14 partidas com a camisa do clube, sendo dez pelo torneio estadual e quatro pela Libertadores. No período, ele marcou três gols, contra Corinthians, Paulista e Guarani.