Vinda de Rivaldo alivia Scolari Uma nova informação sobre o dia da apresentação do atacante Rivaldo, do Barcelona, à seleção deixou Scolari aliviado. Inicialmente, Rivaldo estaria na Granja Comary desde de quarta-feira. Depois, o clube catalão decidiu que só o liberaria domingo. Neste caso, Rivaldo ficaria à disposição do técnico da seleção brasileira somente no dia 26. Diante dessa possibilidade, o jogador poderia até ser excluído da lista, conforme declarou o treinador na segunda-feira. Mas, de acordo com a Assessoria de Imprensa da CBF, após novo contato com o Barcelona nesta terça-feira, Rivaldo deve chegar no sábado à concentração da seleção. Nesta terça-feira, Scolari conversou por telefone com o atleta e deixou claro que, agora, conta com a sua ajuda para derrotar o Uruguai.