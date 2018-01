Vingança da CBF preocupa o São Paulo As acusações que o presidente Marcelo Portugal Gouvêa fez contra o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, podem ter sérios efeitos para o time. Classificar a administração Teixeira como danosa aos clubes depois da negativa da liberação do Tricolor para a disputa da Copa da Paz na Coréia, foi considerado um desabafo inconseqüente por conselheiros da oposição. Além de não conseguir nada de produtivo, Gouvêa teria atiçado os bastidores da CBF contra o próprio clube. O medo já existe para a partida de amanhã contra o Guarani, em Campinas, quando um trio feminino dirigirá o jogo ? Silvia Regina Oliveira no apito; Ana Paula de Oliveira e Aline Lambert. Leia mais no Jornal da Tarde