Vinicius Araújo deixa o Cruzeiro e reforça o Valencia

De acordo com o Cruzeiro, a proposta do Valencia chegou na quinta-feira, um dia antes do encerramento da janela de transferência na Espanha, nesta sexta. Inicialmente o clube rejeitou a oferta, mas Vinicius Araújo mostrou vontade de buscar seu espaço na Europa e acabou convencendo a diretoria a aceitar chegar a um acordo com o Valencia.

Os mineiros tinham 85% dos direitos econômicos do jogador e negociaram 50% com o time espanhol, permanecendo com os demais 35%. O próprio Vinicius Araújo é dono da outra fatia do seus direitos. O valor da negociação girou em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 11,5 milhões).

Nesta janela de transferências, o Valencia também se reforçou com outro jogador vindo do mercado brasileiro: o atacante chileno Vargas. Promessa da base celeste, Vinicius defendeu a seleção sub-21 num amistoso contra o México, no domingo.