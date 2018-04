Vinícius Araújo será titular em amistoso do Cruzeiro

O Cruzeiro vai entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Paulão e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton, Everton Ribeiro e Diego Souza; Vinícius Araújo. O time é o mesmo que venceu o Tupi por 3 a 1, em jogo-treino disputado na última quarta-feira na Toca da Raposa I.

"Em relação ao jogo-treino, o placar era menos importante, o que importa muito mais é a produção, o progresso time, com relação aos jogos-treino passados. Contra o Tupi, uma equipe que vai disputar o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se comportou bem no ataque. Caiu um pouco depois que fizemos várias mudanças, tomamos um gol evitável, o que foi cobrado dos jogadores. Uma desatenção pode mudar o rumo de uma partida. Em relação ao time é esse mesmo", disse Marcelo.

Já Dagoberto deverá jogar parte do segundo tempo do confronto com o Mamoré, de acordo com o treinador do Cruzeiro. "Ele vai viajar, está progredindo fisicamente e está muio animado para participar. É um indício bom. Temos que ter o cuidado necessário. Este trabalho de domingo faz parte da preparação. O Dagoberto deve atuar por um tempo menor", explicou.

Marcelo demonstrou preocupação com a situação do meia Diego Souza, que ainda não teve seu contrato regularizado e pode ficar fora do clássico contra o Atlético Mineiro, no dia 3 de fevereiro. "Tenho feito a primeira parte do treino com ele. O Cruzeiro tem trabalhando muito para regularizar o jogador, o Clube tem feito a sua parte. Já na segunda metade do treino, tenho trabalhado com ele mais adiantado. Assim, tem entrado o Ricardo Goulart, e hoje coloquei o Alisson, justamente como um plano B para caso o Diego não tenha condições de atuar", afirmou.

Confira a lista de jogadores relacionados para o amistoso contra o Mamoré, que será disputado às 17 horas deste domingo na Arena Kickball, em Patos de Minas:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Nirley e Paulão.

Laterais esquerdos: Egídio e Everton.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Tinga e Uelliton.

Meias: Alisson, Diego Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto e Vinícius Araújo.