Vinícius Eutrópio usa jogo-treino para solucionar dúvidas na Ponte Preta

Defesa, meio-campo e ataque ainda não foram definidos pelo treinador. Na defesa, ele tenta encontrar o substituto de Renato Chaves, que acertou com o Fluminense. Na criação, Cristian ainda se recupera de dores musculares e não sabe se terá condições de jogo.

Enquanto isso no ataque, Alexandro e Wellington Paulista brigam para ser o homem de referência no setor. Clayson, Rhayner e Felipe Azevedo são opções pelo lado do campo.

Fica a expectativa para saber a recuperação do volante Renato, que durante a semana sentiu o joelho e deixou as atividades para tratamento com gelo. Não deve ser aproveitado nesta atividade. A Ponte Preta estreia no Paulistão no dia 30, contra o Oeste, às 19h30, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.