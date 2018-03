Vinicius Junior diz que vitória 'ficou marcada' e minimiza titularidade no Fla

O garoto Vinicius Junior foi o herói da primeira vitória do Flamengo na Libertadores deste ano. Na noite de quarta-feira, o atacante de 17 anos saiu do banco com o time perdendo para o Emelec por 1 a 0, em Guayaquil, e marcou duas vezes para selar a virada por 2 a 1, em apenas 15 minutos em campo.

Ainda em início de carreira, o próprio jogador admitiu que esta partida ficará marcada em sua história. "Ficou marcado. Não só para mim, mas para todo o pessoal do Flamengo. Porque vencemos e convencemos. Seria um pecado a gente não sair com a vitória pela partida que a gente estava fazendo", declarou no desembarque do elenco no Rio.

Com os dois gols de quarta, Vinicius Junior confirmou o ótimo momento que vem vivendo na temporada, na qual é o artilheiro do Flamengo, com seis gols marcados. Os pedidos para sua titularidade crescem a cada dia, mas o próprio atacante minimizou a questão. "Tenho tranquilidade, porque sei que no momento certo ele (Paulo César Carpegiani) vai me colocar, e ontem não foi diferente."

Se Vinicius Junior está em alta, Henrique Dourado viveu noite para ser esquecida na quarta-feira. Foram quatro chances de gol desperdiçadas pelo atacante - pelo menos duas claras -, que admitiu a atuação abaixo do esperado e projetou evolução para as próximas partidas.

"No Flamengo, vai existir esta cobrança e eu tenho uma cabeça muito boa para isso. Então, é continuar trabalhando. Se a bola não entrou ontem, vou trabalhar ainda mais para que nas próximas eu possa caprichar e fazer o gol. Mas o que valeu foi que nossa equipe fez uma belíssima partida. Se saíssemos derrotados, não seria justo pelo que foi o jogo. Então, valeu o empenho e a dedicação de todos", avaliou.