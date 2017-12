Vinicius Junior lamenta vice e prevê volta por cima: 'Flamengo é para os fortes'

Mesmo com apenas 17 anos, Vinicius Junior era uma das principais esperanças da torcida do Flamengo para a final da Copa Sul-Americana. Havia até quem pedisse sua titularidade, mas o garoto foi apenas discreto vindo do banco nas duas partidas da final e foi mais um rubro-negro a lamentar a queda para o Independiente e o vice-campeonato no torneio.

Um dia depois do empate por 1 a 1 no Maracanã, que deu o título ao time argentino, Vinicius Junior já se mostrou pronto para recomeçar. "Na vida ninguém pode ou consegue vencer sempre, as derrotas também fazem parte e às vezes é com elas que aprendemos as lições mais valiosas. Não desanimarei porque agora não deu certo, continuarei a tentar e um dia irei alcançar o meu triunfo", escreveu nesta quinta-feira em sua página no Instagram.

Na quarta, Vinicius Junior foi o escolhido por Reinaldo Rueda para colocar o Flamengo para a frente no segundo tempo. O atacante entrou na vaga do lateral-esquerdo Trauco, mas a estratégia não deu certo, o time da casa ficou desorganizado e o Independiente aproveitou para contra-atacar. Agora, resta a insatisfação da torcida e a pressão pelo vice.

"Ser Flamengo não é pra qualquer um, é para os fortes! Vão criticar, vão falar, mas eu só quero agradecer a Deus por esse meu primeiro ano como profissional. E temos que ter humildade porque precisamos trabalhar bastante para conquistar e realizar sonhos em 2018!", comentou Vinicius Junior.

Apesar dos projetos de volta por cima no Flamengo, o atacante deve ter pouco tempo pela frente no clube. Afinal, já está negociado com o Real Madrid e a tendência é que vá para o futebol espanhol já no meio do ano que vem.