Vinícius Júnior minimiza possível despedida da Libertadores e garante foco no Fla

Quando o Flamengo entrar em campo nesta quarta-feira para encarar o River Plate, no Monumental de Núñez, Vinícius Júnior poderá fazer sua última partida pelo clube na Libertadores. Já negociado com o Real Madrid, o jogador pode ir para a Espanha em julho, mas nem isso tira seu foco do duelo deste meio de semana, no qual o time carioca tentará avançar como líder do grupo às oitavas de final do torneio.

"Pode ser o primeiro ou último jogo com a camisa do Flamengo que vou dar meu máximo. E, amanhã, vamos fazer de tudo para sair com o primeiro lugar", declarou nesta terça-feira. O Flamengo tem nove pontos, dois atrás do River, e passará na liderança se vencer na Argentina.

A partir das oitavas, porém, o clube pode não contar mais com Vinícius Júnior. O jogador foi vendido por 45 milhões de euros ao Real Madrid, mas só poderia ir à Espanha após completar 18 anos, o que acontecerá em 12 de julho. Há a possibilidade de ele seguir no Flamengo, emprestado, e, por isso, seu futuro é um mistério.

Diante deste cenário, Vinícius Júnior não escondeu a ansiedade. "Se falar que não sente ansiedade, é mentira. É tudo muito novo. Meu primeiro ano ainda no profissional. Mas estou sempre tranquilo, todos me ajudam para ter tranquilidade", afirmou.

Na Argentina, Vinícius Júnior será peça ainda mais fundamental ao Flamengo, graças aos desfalques. Réver, Juan e Geuvânio, lesionados, estão fora, assim como o suspenso Diego. "Viajamos com muitos desfalques, mas nosso grupo tem bastante jogadores de qualidades", apontou o garoto.