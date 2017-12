Vinicius Júnior vê clássico no Bernabéu e exalta Ronaldo: 'Melhor do mundo'

Aos poucos, Vinicius Júnior vai se adaptando à nova realidade que terá no Real Madrid. Contratado pelo clube madrilenho, mas ainda sem data definida para se transferir, o atacante do Flamengo, de 17 anos, esteve no Santiago Bernabéu para acompanhar o clássico deste sábado diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Futuro clube de Vinicius, o Real não teve motivos para comemorar. Afinal, foi derrotado pelo maior rival por 3 a 0 e praticamente saiu da briga pelo título da competição. Mas o garoto registrou o momento. Em sua página no Instagram, postou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo e exaltou: "Melhor do mundo".

Ainda jogador do Flamengo, Vinicius Júnior foi a Madri a convite do Real, acompanhado do pai, do irmão, do tio e do seu agente, Lucas Mineiro. Durante a semana, teve os primeiros contatos com os novos companheiros, entre eles Cristiano Ronaldo, e a estrutura do clube.

Em maio deste ano, o Real anunciou o acordo pela transferência dos direitos do jogador. À época, o Flamengo comunicou que Vinicius seria jogador do time espanhol a partir de julho de 2019. Por outro lado, afirmou que poderia ceder o atacante antes, "se os clubes entrarem em acordo".

As diretorias também não confirmaram o valor negociado, mas informações na imprensa europeia citam que o clube espanhol desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões). Este valor faz de Vinícius Junior o jogador menor de idade mais caro da história do futebol.