Vinicius Junior viaja para Madri para visitar o Real e assistir ao clássico

De férias no Flamengo, o atacante Vinicius Junior viajou para a Espanha para conhecer seu futuro destino. Pelos próximos dias, o jogador vai conhecer as instalações do grande clube espanhol e até assistirá ao clássico deste sábado, contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

+ Tabela Campeonato Espanhol

De acordo com jornal espanhol As, o jogador de apenas 17 anos desembarcou em Madri acompanhado do pai, do irmão, do tio e do seu agente, Lucas Mineiro. Pelas redes sociais, ele está registrando sua primeira visita à capital espanhola, entre passeios e restaurantes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta-feira, ele visitou o centro de treinamentos do clube, onde acompanhará os treinos da equipe. Ainda não há uma data definida para a saída definitiva de Vinicius Junior para ir ao Real Madrid. Em tese, ele poderá se mudar a partir de 12 de julho, quando completará 18 anos. No entanto, ele já deixou claro que espera ficar o máximo de tempo possível no Flamengo.

Em maio deste ano, os dois clubes anunciaram o acordo pela transferência dos direitos do jogador. À época, o Flamengo comunicou que Vinicius seria jogador do time espanhol a partir de julho de 2019. Por outro lado, afirmou que poderia ceder o atacante antes, "se os clubes entrarem em acordo".

As diretorias também não confirmaram o valor negociado, mas informações na imprensa europeia citam que o clube espanhol desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões). Este valor faz de Vinícius Junior o jogador menor de idade mais caro da história do futebol.