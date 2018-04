Vinícius Pacheco espera ocupar vaga de Petkovic no Fla O técnico Andrade já avisou que o meia Petkovic não vai participar das primeiras partidas do Flamengo em 2010, já que iniciou a preparação para a temporada com atraso e ainda não está com o condicionamento físico ideal. Assim, o jovem Vinícius Pacheco quer aproveitar essa brecha para começar o ano como titular.