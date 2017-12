Vinícius reforça Fortaleza contra Paraná O Fortaleza terá o atacante Vinícius no lugar de Finazzi no jogo contra o Paraná, neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio Plácido Castelo (Castelão). Ele foi reintegrado ao elenco, na sexta-feira, depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso impetrado pelo advogado Jorge Mota, presidente do tricolor cearense. Vinícius havia sido punido com quatro jogos de suspensão. Mas teve sua pena reduzida pela metade e já a cumpriu. Erandir, punido pelo terceiro amarelo, será substituído por Dude. E Richarlyson retorna, após cumprir suspensão, no posto de Messias no meio-campo. O Fortaleza soma 45 pontos em 43 jogos e precisa da vitória para ir se afastando da zona de rebaixamento para Série B de 2004.